Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав

Як пише Carscoops, початковою моделлю в лінійці кросовера є Palisade SE з глянцевою чорною та хромованою решіткою радіатора, обрамленою світлодіодними фарами. Покупці також знайдуть акустичне лобове скло, ламіноване переднє бічне скло та 18-дюймові легкосплавні диски.

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Ця версія має восьмимісний салон з 4,2-дюймовою цифровою панеллю приладів та 12,3-дюймовим дисплеєм мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay. Серед інших особливостей – шкіряне кермо та тризонний автоматичний клімат-контроль. Також список оснащення включає низку систем допомоги водієві.

Зокрема, інтелектуальний круїз-контроль, систему допомоги при русі на шосе та запобігання лобовим зіткненням, функцію попередження про зіткнення в сліпих зонах, систему запобігання зіткненням з перехресним рухом позаду та попередження про дистанцію під час паркування, систему допомоги при безпечному виїзді, систему утримання смуги руху / слідування за смугою руху та інтелектуальну систему обмеження швидкості.

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Вища комплектація SEL коштує від 41 440 доларів США та має вишуканіший екстер'єр з електроприводом дверей багажника, сріблястими рейлінгами на даху та дзеркалами з інтегрованими поворотниками. У салоні додається 12,3-дюймова цифрова панель приладів, бездротовий зарядний пристрій, дзеркало заднього виду з затемненням, капітанські крісла другого ряду та підігрів передніх сидінь, а також обробка шкірою.

Ця комплектація також пропонує варіанти Convenience та Premium. Перший має люк на даху, електричне регулювання пасажирського сидіння та технологію цифрового ключа. SEL Premium є більш розкішним, оскільки має підігрів керма, а також підігрів та вентиляцію першого та другого рядів сидінь, HomeLink, монітор кругового огляду та монітор сліпих зон.

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Palisade Limited вартістю 49 270 доларів базується на SEL Premium та має більші 20-дюймові колеса, глянцево-чорні акценти та двосекційний люк на даху. Покупці також знайдуть шкіряні сидіння, третій ряд з підігрівом та електроприводом складання, преміальну аудіосистему Bose з 14 динаміками, розетку на 115 В та більш вишукана обшивка стелі.

Palisade Calligraphy за $54 060 має 21-дюймові колеса, унікальну решітку радіатора та облицювання кольору кузова. Особливі штрихи продовжуються всередині: сидіння зі шкіри Nappa, замшева оббивка стелі та оздоблення під дерево. До них додаються ергономічне водійське сидіння з рухомим механізмом, вбудована відеореєстратор та чотирипозиційні сидіння другого ряду з електроприводом та режимом релаксації, разом з просунутими системами допомоги водієві та 12-дюймовим проєкційним дисплеєм.

Наостанок, покупцям також доступна версія XRT PRO, яка стандартно постачається з повним приводом й вартує від 49 370 доларів. Вона має унікальні бампери, чорні акценти, електронний диференціал та інші позашляхові акценти. Усі вищезгадані моделі оснащені 3,5-літровим двигуном V6, який розвиває 291 к.с. й 352 Нм крутного моменту.

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Двигун працює в парі з восьмиступеневою АКПП. Окрім стандартної бензинової версії, позашляховик доступний у гібридному виконанні. Palisade Hybrid коштує від 43 660 доларів й оснащена 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, літій-іонним акумулятором ємністю 1,65 кВт-год, шестиступеневою автоматичною коробкою передач та двома електродвигунами загальною потужністю 334 к.с. й 459 Нм крутного моменту. Гібрид доступний у комплектаціях SEL, SEL Premium, Limited та Calligraphy.