Hyundai готує кремезний пікап

Після того, як Kia випустила власний пікап Tasman, компанія Hyundai залишилась без власного відповідника. Однак, керівник Hyundai Australia підтвердив журналістам, що бренд випустить новий пікап, який дебютує до кінця десятиліття.

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Як пише Carscoops, мабуть, найлогічнішим кроком для Hyundai було б випустити власну версію Tasman, співпрацюючи з Kia. Попри це, головний виконавчий директор Hyundai Australia Дон Романо каже, що автовиробник ще не вирішив, яку форму він хоче надати моделі.

Час на розробку також залежить від того, чи вирішить Hyundai використовувати напрацювання Kia. Якщо компанія запозичить рамну платформу Tasman, нова модель з’явиться вже в найближчі роки. Також є питання, який силовий агрегат може мати новий автомобіль.

Kia Tasman

Наприклад, одна з нових платформ електромобілів Hyundai зможе підтримувати пікап, але будь-який такий транспортний засіб, ймовірно, буде більшим за Tasman та інших конкурентів, таких як Toyota Hilux та Ford Ranger. Крім того, попит на електровантажівки невеликий, особливо в Австралії.

Слід також не забувати про партнерство Hyundai та General Motors. Дві компанії почали співпрацювати у третьому кварталі 2024 року, щоб дослідити шляхи спільної розробки нових автомобілів. Хоча конкретні дані щодо результатів партнерства залишаються рідкісними, Hyundai може запозичити існуючу платформу пікапа Chevrolet для своєї власної розробки.

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“Ми розглянемо, що пропонує GM. Моя мета – впровадити планування та виробництво, а також налагодити дилерську діяльність протягом трьох років. Моя мета – продовжувати дивитися вперед, і у нас є стратегічний альянс з GM, але не лише щодо маршрутних автомобілів. Ми хочемо мати кілька варіантів, і GM є частиною цього”, – сказав Романо виданню Drive.