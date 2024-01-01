Hyundai готовит мощный пикап

После того как Kia выпустила собственный пикап Tasman, компания Hyundai осталась без собственного аналога. Однако, руководитель Hyundai Australia подтвердил журналистам, что бренд выпустит новый пикап, который дебютирует до конца десятилетия.

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Как пишет Carscoops, пожалуй, самым логичным шагом для Hyundai было бы выпустить собственную версию Tasman, сотрудничая с Kia. Несмотря на это, главный исполнительный директор Hyundai Australia Дон Романо говорит, что автопроизводитель еще не решил, какую форму он хочет придать модели.

Время на разработку также зависит от того, решит ли Hyundai использовать наработки Kia. Если компания позаимствует рамную платформу Tasman, новая модель появится уже в ближайшие годы. Также есть вопрос, какой силовой агрегат может иметь новый автомобиль.

Kia Tasman

Например, одна из новых платформ электромобилей Hyundai сможет поддерживать пикап, но любое такое транспортное средство, вероятно, будет больше Tasman и других конкурентов, таких как Toyota Hilux и Ford Ranger. Кроме того, спрос на электрогрузовики небольшой, особенно в Австралии.

Следует также не забывать о партнерстве Hyundai и General Motors. Две компании начали сотрудничать в третьем квартале 2024 года, чтобы исследовать пути совместной разработки новых автомобилей. Хотя конкретные данные о результатах партнерства остаются редкими, Hyundai может позаимствовать существующую платформу пикапа Chevrolet для своей собственной разработки.

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“Мы рассмотрим, что предлагает GM. Моя цель – внедрить планирование и производство, а также наладить дилерскую деятельность в течение трех лет. Моя цель – продолжать смотреть вперед, и у нас есть стратегический альянс с GM, но не только по маршрутным автомобилям. Мы хотим иметь несколько вариантов, и GM является частью этого”, – сказал Романо изданию Drive.