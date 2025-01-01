Hyundai Kona получила новую комплектацию и пересмотренные цены

Как пишет Autoevolution, южнокорейский автопроизводитель расширяет модельный ряд Hyundai Kona 2026 года до трех комплектации, благодаря новой версии Elite среднего уровня. Клиентам предлагаются только два силовых агрегата – базовый бензиновый 2.0 MPi и гибридный 1.6 GDi Hybrid, тогда как вариант 1.6 T-GDi с полным приводом был снят с производства, скорее всего, из-за меньшего спроса.

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Дополнительные модификации модельного ряда включают флагман Hyundai Kona Premium 2026 года, который получает стандартный широкий стеклянный люк с электроприводом солнцезащитной шторки, а также опциональный пакет N Line, предлагаемый для комплектаций Kona Elite и Premium. Между тем базовая Kona имеет новые 17-дюймовые легкосплавные диски вместо 18-дюймовых и больше не имеет доступа к опционному пакету N Line.

Стоимость автомобиля начинается от 32 700 австралийских долларов за базовую версию Kona с 2,0-литровым двигателем MPi, что эквивалентно 21 617 долларов США. Далее следуют уровни оснащения Elite и Premium за 35 700 и 41 700 австралийских долларов ($23 600 и $27 567 соответственно). Они оснащены тем же двигателем и вариатором. Также есть версия Hybrid по цене от 36 700 австралийских долларов, то есть 24 260 долларов США.

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Все модели Hyundai Kona 2026 года для австралийского рынка теперь предлагаются исключительно с передним приводом, а 2.0 MPi получил мощность в 150 л.с. и 179 Нм крутящего момента, тогда как 1.6 GDi Hybrid выдает 140 л.с. и 265 Нм крутящего момента в паре с роботизированной КПП.