Каким будет конкурент Range Rover от BYD

Denza официально запустит N8L во втором квартале следующего года, ориентируясь на рынок премиальных внедорожников. Denza N8L оснащен технологией трех двигателей e3 от BYD и имеет длину 5200 мм, сообщает Chevpost.

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N8L - это модель гибридного электромобиля (PHEV) с подзарядкой от сети, которая в мае раскрыла свои основные характеристики.

Согласно регистрационной информации, его длина, ширина и высота составляют 5200 мм, 1999 мм и 1820/1990 мм соответственно, а колесная база - 3075 мм.

Denza N8L оснащен технологией BYD e3, которую можно рассматривать как уменьшенную версию технологии BYD e4, разработанной для ультрароскошных автомобилей, предлагая независимый привод с тремя двигателями и функцию рулевого управления задними колесами.

Передний двигатель Denza N8L имеет пиковую мощность 200 кВт, тогда как два задних двигателя имеют пиковую мощность по 180 кВт каждый. Его объем двигателя составляет 1995 мл, а выходная мощность - 152 кВт.

N8L можно рассматривать как несколько уменьшенную версию флагманского внедорожника N9, выпущенного Denza в марте. Denza N9 также оснащен технологией BYD e3, которая позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Denza N9 доступен в двух вариантах, с начальными ценами от 389 800 юаней (54 420 долларов США) в Китае.

Denza выпустила внедорожник под названием N8 в августе 2023, но с тех пор производство гибридного внедорожника было снято. Внешний дизайн N8L существенно отличается от дизайна N8.