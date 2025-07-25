Яким буде конкурент Range Rover від BYD

Denza офіційно запустить N8L у другому кварталі наступного року, орієнтуючись на ринок преміальних позашляховиків. Denza N8L оснащений технологією трьох двигунів e3 від BYD та має довжину 5200 мм, повідомляє Chevpost.

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N8L — це модель гібридного електромобіля (PHEV) із підзарядкою від мережі, яка у травні розкривла свої основні характеристики.

Згідно з реєстраційною інформацією, його довжина, ширина та висота становлять 5200 мм, 1999 мм та 1820/1990 мм відповідно, а колісна база — 3075 мм.

Denza N8L оснащений технологією BYD e3, яку можна розглядати як зменшену версію технології BYD e4, розробленої для ультрарозкішних автомобілів, пропонуючи незалежний привід з трьома двигунами та функцію рульового керування задніми колесами.

Передній двигун Denza N8L має пікову потужність 200 кВт, тоді як два задні двигуни мають пікову потужність по 180 кВт кожен. Його об'єм двигуна становить 1995 мл, а вихідна потужність — 152 кВт.

N8L можна розглядати як дещо зменшену версію флагманського позашляховика N9, випущеного Denza у березні. Denza N9 також оснащений технологією BYD e3, яка дозволяє йому розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди. Denza N9 доступний у двох варіантах, з початковими цінами від 389 800 юанів (54 420 доларів США) у Китаї.

Denza випустила позашляховик під назвою N8 у серпні 2023 року, але з того часу виробництво гібридного позашляховика було знято. Зовнішній дизайн N8L суттєво відрізняється від дизайну N8.