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BYD каже, що новий Denza Z9 GT у десять разів кращий за конкурентів

Віце-президентка BYD Стелла Лі заявила, що автомобілі преміум бренду Denza “в десять разів краще” за авто преміальних світових брендів, оскільки випереджають їх за рівнем комфорту та технологічності.
Очільники BYD назвали Denza Z9 GT в 10 разів за конкурентів - Auto24

ФОТО: Denza|

Denza Z9 GT

Данило Северенчук
logo11 квітня, 12:40
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Нещодавно очільники BYD прийняли рішення вивести свій флагманський бренд Denza на європейський ринок. Віце-президентка BYD Стелла Лі у своєму інтерв’ю заявила, що автомобілі Denza набагато кращі за конкурентів від Mercedes-Benz, Audi, BMW та Porsche.

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Як зазначає Carscoops, показник продажів плагін-гібридів та електромобілів BYD у Європі дають компанії підстави бути впевненим в успіху нового бренду. Однак, Denza призначена для іншої аудиторії, яка більше турбується про імідж та статус.

Фактично, бренд Denza має автомобілі преміумкласу, що займають місце між звичайними автомобілями BYD і дорогим YangWang. Цікаво, що в Європі Denza конкуруватиме з Mercedes-Benz, й це може бути досить неприємно для німецького автовиробника, оскільки історія китайського бренду починалася з партнерства BYD та Daimler.

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Перши автомобілем Denza, що вийде на ринок Європи є Z9 GT. Він запропонує покупцям альтернативу таким авто, як Audi A6 і A6 e-tron Avant, а також BMW 5-series і i5 Touring, оскільки має профіль, схожий на Porsche Panamera. Модель пропонуватиметься у двох варіантах: повністю електричному з потужністю в 965 к.с. й у версії PHEV на 870 “коней”.

“Цей автомобіль дійсно в десять разів кращий за конкурентів. У нас є багато унікальних функцій, яких немає в інших застарілих брендів. Ми впевнені, що покупці знайдуть відмінну, унікальну привабливість у поєднанні витонченого, елегантного дизайну, високої продуктивності та вражаючих технологій”, — сказала Стелла Лі під час презентації бренду Denza на Міланському тижні дизайну.

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Європейська вартість Denza Z9 GT ще не підтверджена, але в Китаї модель доступна за ціною від 334 800 юанів (45 800 доларів). Водночас флагманська версія коштує близько 414 800 юанів ($56 800). Для порівняння, Porsche Panamera Sport Turismo і Taycan Cross Turismo коштують в Китаї від 1 008 000 юанів (138 000 доларів) до 1 500 000 юанів ($205 000).

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