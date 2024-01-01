BYD каже, що новий Denza Z9 GT у десять разів кращий за конкурентів

Нещодавно очільники BYD прийняли рішення вивести свій флагманський бренд Denza на європейський ринок. Віце-президентка BYD Стелла Лі у своєму інтерв’ю заявила, що автомобілі Denza набагато кращі за конкурентів від Mercedes-Benz, Audi, BMW та Porsche.

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Як зазначає Carscoops, показник продажів плагін-гібридів та електромобілів BYD у Європі дають компанії підстави бути впевненим в успіху нового бренду. Однак, Denza призначена для іншої аудиторії, яка більше турбується про імідж та статус.

Фактично, бренд Denza має автомобілі преміумкласу, що займають місце між звичайними автомобілями BYD і дорогим YangWang. Цікаво, що в Європі Denza конкуруватиме з Mercedes-Benz, й це може бути досить неприємно для німецького автовиробника, оскільки історія китайського бренду починалася з партнерства BYD та Daimler.

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Перши автомобілем Denza, що вийде на ринок Європи є Z9 GT. Він запропонує покупцям альтернативу таким авто, як Audi A6 і A6 e-tron Avant, а також BMW 5-series і i5 Touring, оскільки має профіль, схожий на Porsche Panamera. Модель пропонуватиметься у двох варіантах: повністю електричному з потужністю в 965 к.с. й у версії PHEV на 870 “коней”.

“Цей автомобіль дійсно в десять разів кращий за конкурентів. У нас є багато унікальних функцій, яких немає в інших застарілих брендів. Ми впевнені, що покупці знайдуть відмінну, унікальну привабливість у поєднанні витонченого, елегантного дизайну, високої продуктивності та вражаючих технологій”, — сказала Стелла Лі під час презентації бренду Denza на Міланському тижні дизайну.

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Європейська вартість Denza Z9 GT ще не підтверджена, але в Китаї модель доступна за ціною від 334 800 юанів (45 800 доларів). Водночас флагманська версія коштує близько 414 800 юанів ($56 800). Для порівняння, Porsche Panamera Sport Turismo і Taycan Cross Turismo коштують в Китаї від 1 008 000 юанів (138 000 доларів) до 1 500 000 юанів ($205 000).