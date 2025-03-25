Новий BYD Sealion 05 дебютує в Китаї за ціною від 16 240 доларів

Як зазначає CarNewsChina, новинка є частиною серії BYD Sealion, що орієнтована на закордонні ринки й включає повністю електричні та гібридні кросовери. BYD Sealion 05 побудований на архітектурі e-Platfrom 3.0 Evo.

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Він використовує останню мову дизайну бренду Ocean Aesthetics з фарами, що об’єднані світлодіодною смугою, й має мінімалістичну передню частину з невеликим повітрозабірником і скошеною лінією капота. Однак пластикові накладки навколо колісних арок роблять цей кросовер громіздким.

Даний електромобіль має 110-літрове багажне відділення попереду та 600-літровий позаду. Розміри нової моделі становлять 4520/1860/1630 мм при колісній базі 2720 мм. Це означає, що новинка BYD майже така ж, як VW Tiguan.

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В салоні BYD Sealion 05 отримав 12,8-дюймовий центральний екран, 8,8-дюймову цифрову панель приладів, бардачок з обігрівом й охолодженням та селектор КПП на рульовій колонці. Центральний тунель має блок фізичних кнопок та панель для бездротової зарядки.

Кросовер пропонується з єдиним електромотором на задній осі, що має потужність в 140 кВт (188 к.с.). Він оснащений LFP-батареєю ємністю 50 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 430 км за CLTC. Крім того, покупці можуть обрати більш потужну версію моделі на 215 к.с. й батареєю в 60,9 кВт-год, що збільшує діапазон до 520 кілометрів.

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Ще однією особливістю BYD Sealion 05 EV є система допомоги водієві “God's Eye” C (DiPilot 100). Він складається з п'яти радіолокаторів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових датчиків і 12 камер. Він підходить для функції Navigate On Autopilot (NOA) на шосе. В Китаї кросовер доступний для покупки в трьох комплектаціях. Їхній ціновий діапазон становить 117 800 – 137 800 юанів (16 240 – 19 000 доларів).