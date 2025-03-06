Китайський BYD Seal визнано “Японським електромобілем року 2024”

Як зазначає CarNewsChina, друге місце посіла Honda N-VAN e:, а третє – Hyundai IONIQ 5 N. Крім того, раніше BYD Seal потрапив в 10 найкращих автівок 2024-2025 років акції “Автомобіль року в Японії”. BYD Seal EV доступний в Японії з 2024 року у версіях з заднім та повним приводом.

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Організатори конкурсу зазначили, що “BYD Seal EV отримав одностайну оцінку громадського та експертного журі за надзвичайно красивий стиль дизайну та всебічну продуктивність”. Вони також зазначили, що “модель не тільки демонструє чудову продуктивність, а й встановлює еталон у галузі завдяки високоякісному досвіду водіння, який вона забезпечує”.

Седан має довжину в 4800 мм, ширину в 1875 мм, а також висоту в 1460 мм. Колісна база – 2920 міліметрів. В салоні є 10,25-дюймова панель приладів та 15,6-дюймовий плаваючий центральний дисплей.

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Автомобіль оснащено батареєю BYD Blade ємністю 82 кВт-год. ЇЇ можна зарядити з 30 до 80 відсотків всього за 20 хвилин. У повнопривідному виконанні BYD Seal може розігнатися від 0 до 100 км/год лише за 3,8 секунди. Запас ходу моделі становить 510, 650, або 600 кілометрів залежно від версії.