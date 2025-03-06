Китайский BYD Seal признан "Японским электромобилем года 2024"

Как отмечает CarNewsChina, второе место заняла Honda N-VAN e:, а третье – Hyundai IONIQ 5 N. Кроме того, ранее BYD Seal попал в 10 лучших автомобилей 2024-2025 годов акции “Автомобиль года в Японии”. BYD Seal EV доступен в Японии с 2024 года в версиях с задним и полным приводом.

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Организаторы конкурса отметили, что “BYD Seal EV получил единодушную оценку общественного и экспертного жюри за очень красивый стиль дизайна и всестороннюю производительность”. Они также отметили, что “модель не только демонстрирует превосходную производительность, но и устанавливает эталон в отрасли благодаря высококачественному опыту вождения, который она обеспечивает”.

Седан имеет длину в 4800 мм, ширину в 1875 мм, а также высоту в 1460 мм. Колесная база – 2920 миллиметров. В салоне есть 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый плавающий центральный дисплей.

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Автомобиль оснащен батареей BYD Blade емкостью 82 кВт-ч. Ее можно зарядить с 30 до 80 процентов всего за 20 минут. В полноприводном исполнении BYD Seal может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Запас хода модели составляет 510, 650, или 600 километров в зависимости от версии.