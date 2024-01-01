BYD будет оснащать свои автомобили дронами от компании, производящей "мавики"

Как сообщает Carscoops, установка беспилотника в авто обойдется клиентам в 16 000 юаней (2200 долларов). За эту стоимость компания оснастит модель дроном с 4K камерой и док-станцией к нему на крыше. Она имеет аэродинамическую форму и размер всего в 215 мм.

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Эта технология была впервые продемонстрирована на кроссоверах Yangwang U8 в 2023 году. В то же время ее серийное внедрение состоялось с моделью Bao 8 от бренда Fang Cheng Bao. BYD говорит, что хочет сделать этот замечательный гаджет доступным для широкого круга покупателей, так что можно ожидать, что впоследствии дрон станет доступным для моделей других брендов, принадлежащих компании.

Система Ling Yuan была разработана с китайским производителей дронов DJI. Украинцам эта компания хорошо известна благодаря беспилотникам DJI Mavic 3, которые активно используются на фронте. Чтобы активировать Ling Yuan водителю в авто достаточно будет нажать всего одну кнопку. После этого крыша откроется и коптер взлетит в небо.

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Разворачивать дрон и управлять им можно, пока автомобиль движется со скоростью до 25 км/ч. В таком случае беспилотник будет сопровождать автомобиль со скоростью до 54 км/ч, снимая идеальные кадры с разных ракурсов.

После окончания съемок дрон возвращается в свое место на крыше, где автоматически заряжается. По данным компании, зарядка на 20-80% занимает всего 30 минут. Пока неизвестно, будет ли предлагать BYD эту технологию на других мировых рынках, кроме Китая.