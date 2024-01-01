BYD оснащуватиме свої автівки дронами від компанії, що виробляє “мавіки”

Як повідомляє Carscoops, встановлення безпілотника в авто обійдеться клієнтам в 16 000 юанів (2200 доларів). За цю вартість компанія оснастить модель дроном з 4K камерою та док-станцією до нього на даху. Вона має аеродинамічну форму та розмір всього у 215 мм.

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Ця технологія була вперше продемонстрована на кросоверів Yangwang U8 у 2023 році. Водночас її серійне впровадження відбулось з моделлю Bao 8 від бренду Fang Cheng Bao. BYD каже, що хоче зробити цей чудовий гаджет доступним для ширшого кола покупців, отже можна очікувати, що згодом дрон стане доступним для моделей інших брендів, що належать компанії.

Система Ling Yuan була розроблена з китайським виробником дронів DJI. Українцям ця компанія добре відома завдяки безпілотникам DJI Mavic 3, які активно використовуються на фронті. Аби активувати Ling Yuan, водію в авто достатньо буде натиснути всього одну кнопку. Після цього дах відриється й коптер злетить у небо.

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Розгортати дрон й керувати ним можна, поки автівка рухається зі швидкістю до 25 км/год. В такому випадку безпілотник буде супроводжувати автомобіль зі швидкістю до 54 км/год, знімаючи ідеальні кадри з різних ракурсів.

Після закінчення зйомок дрон повертається у своє місце на даху, де автоматично заряджається. За даними компанії, зарядка на 20-80% займає всього 30 хвилин. Наразі невідомо, чи пропонуватиме BYD цю технологію на інших світових ринках, окрім Китаю.