4000 дилерських центрів хочуть, щоб Байден сповільнив просування електромобілів, адже попит на машини з традиційними двигунами досить високий.

Об’єднаним фронтом майже 4000 дилерських центрів у Сполучених Штатах висловлюють свою стурбованість щодо запропонованих федеральних правил, які передбачають прискорений перехід до електромобілів з акумуляторами.

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Звернення, надіслане безпосередньо президенту Джо Байдену у вівторок, закликає переглянути суперечливу пропозицію EPA, яка передбачає, що до 2030 модельного року 60 відсотків продажів нових автомобілів мають становити електромобілі, а до 2032 року цей показник має збільшиться до 67 відсотків.

Це прохання надійшло після листа від дилерських центрів, у якому наголошується на необхідності більш зваженого підходу до переходу на електромобілі. Дилерські центри, які представляють різноманітні бренди автомобілів і охоплюють такі штати, як Каліфорнія, Мічиган, Колорадо та Нью-Йорк, стверджують, що запропоновані правила випереджають готовність споживачів до повністю електричних транспортних засобів.

Основне занепокоєння, висвітлене в листі, пов’язане з поточними проблемами, з якими стикаються потенційні споживачі електромобілів, включаючи наявність надійних мереж зарядки, доступність транспортних засобів і постійне занепокоєння щодо запасу ходу. Незважаючи на законодавчі зусилля, такі як закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця 2021 року та закон про зниження інфляції 2022 року, які виділяють значне федеральне фінансування для національної мережі зарядки електромобілів та вирішення інших проблем, дилерські центри наголошують на необхідності відтермінування таких правил.

«Ці транспортні засоби ідеальні для багатьох людей, і ми віримо, що з часом їхня привабливість зростатиме», — йдеться у листі. «Однак реальність полягає в тому, що попит на електромобілі сьогодні не встигає за великим потоком традиційних автомобілів, які надходять до наших дилерських центрів через високий попит на них».

Дилери припускають, що надання додаткового часу для вдосконалення технологій акумуляторів, підвищення доступності електромобілів і розширення інфраструктури зарядних пристроїв краще слугуватиме інтересам споживачів. Лист, складений Мікі Андерсоном, генеральним директором Baxter Auto Group, підкреслює відсутність голосу споживача в поточній розмові навколо переходу на електромобілі. "Це питання стає надмірно політизованим", - заявив Андерсон.