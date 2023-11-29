4000 дилерских центров хотят, чтобы Байден замедлил продвижение электромобилей, ведь спрос на машины с традиционными двигателями достаточно высок.

Объединенным фронтом почти 4000 дилерских центров в Соединенных Штатах выражают свою обеспокоенность относительно предложенных федеральных правил, которые предусматривают ускоренный переход к электромобилям с аккумуляторами.

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Обращение, направлено непосредственно президенту Джо Байдену во вторник, призывает пересмотреть противоречивое предложение EPA, которая предусматривает, что к 2030 модельному году 60 процентов продаж новых автомобилей должны составлять электромобили, а к 2032 году этот показатель должен увеличится до 67 процентов.

Эта просьба віражена в письме от дилерских центров, в котором отмечается необходимость более взвешенного подхода к переходу на электромобили. Дилерские центры, которые представляют различные бренды автомобилей и охватывают такие штаты, как Калифорния, Мичиган, Колорадо и Нью-Йорк, утверждают, что предложенные правила опережают готовность потребителей к полностью электрическим транспортным средствам.

Основное беспокойство, освещенное в письме, связано с текущими проблемами, с которыми сталкиваются потенциальные потребители электромобилей, включая наличие надежных сетей зарядки, доступность транспортных средств и постоянное беспокойство относительно запаса хода. Несмотря на законодательные усилия, такие как закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места 2021 года и закон о снижении инфляции 2022, которые выделяют значительное федеральное финансирование для национальной сети зарядки электромобилей и решения других проблем, дилерские центры отмечают необходимость отсрочки таких правил.

"Эти транспортные средства идеальны для многих людей, и мы верим, что со временем их привлекательность будет расти", - говорится в письме. "Однако реальность заключается в том, что спрос на электромобили сегодня не успевает за большим потоком традиционных автомобилей, которые поступают в наши дилерские центры из-за высокого спроса на них".

Дилеры предполагают, что предоставление дополнительного времени для совершенствования технологий аккумуляторов, повышения доступности электромобилей и расширения инфраструктуры зарядных устройств будет лучше служить интересам потребителей. Письмо, составленное Мики Андерсоном, генеральным директором Baxter Auto Group, подчеркивает отсутствие голоса потребителя в текущем разговоре вокруг перехода на электромобили. "Этот вопрос становится чрезмерно политизированным", - заявил Андерсон.