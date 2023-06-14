Каліфорнійський стартап Telo стверджує, що має найефективнішу у світі електричну вантажівку з можливостями пікапа середнього розміру.

Telo, новий каліфорнійський стартап, що займається виробництвом електромобілів та переосмислює концепцію пікапів. Його нова електрична вантажівка має розміри Mini Cooper SE, але, можливо, така ж практичність, яку можна було б очікувати від вантажівки середнього розміру, як Toyota Tacoma. Електрична вантажівка вартістю 50 000 доларів також вважається найефективнішою у світі.

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Генеральний директор Джейсон Маркс, експерт з тестових систем ADAS із багаторічним досвідом роботи в автомобільній промисловості, заснував стартап у Кремнієвій долині разом із технічним директором Форрестом Нортом, який був у першій команді Tesla, яка розробила Roadster. Маркс має патенти на LiDAR, тоді як Норт має 15 патентів на акумулятори для електромобілів і зарядку.

Щоб втілити свою ідею в життя, засновники залучили Іва Бехара як керівника дизайну та радника Telo. Послужний список Бехара включає дизайн для таких брендів, як Samsung, L'Oreal, Puma та Prada, серед інших. Тепер у нього за плечима дизайн Telo MT1.

Схоже, що завдання полягало в тому, усунути зайвий простір і збільшити практичність. Значна частина кузова разом із деякими компонентами шасі буде виготовлена з армованого вуглецевим волокном пластику (CFRP), який, як повідомляється, зараз набагато доступніший для придбання, ніж кілька років тому.

Особливістю електровантажівки є її компактні розміри. Новинку можна порівняти з Audi Q4 e-tron . На відміну від традиційних вантажівок, він не має довгого капота – для електричного приводу він не потрібен. Натомість він має плоску передню частину з захисною пластиною та похиле лобове скло.

Кузов підтримує різні варіації та використання. Під заднім диваном є тунель для зберігання, подібний до Rivian, який також може функціонувати як відсік для ніг третього ряду сидінь – вантажівка може вмістити 8 місць, якщо потрібно, з додаванням кемперної оболонки. Завдяки модульним дверям між кузовом та кабіною користувачі можуть розмістити 9-футову дошку для серфінгу, стверджує Telo.

Субкомпактна електрична вантажівка виглядає потужною, принаймні на папері. Його два двигуни можуть видавати 500 кінських сил. Вантажівка може розганятися до першої сотні за 4,0 секунди та має максимальну швидкість 200 км/год.

За даними Telo, його батарея ємністю 106 кіловат-годин може забезпечити пробіг 560 км і швидко заряджатися від 20-80 відсотків за 20 хвилин. Спочатку компанія використовуватиме циліндричні осередки Samsung 2170, а пікап отримає підтримку рідного Північноамериканського стандарту зарядки (NACS) .

Здається, велика увага приділяється щільній упаковці. Акумуляторна батарея має висоту всього 3,9 дюйма, що забезпечує 25 сантиметрів кліренсу. Позашляхові шини будуть стандартними, як і незалежна задня підвіска.

Зацікавлені покупці можуть попередньо замовити вантажівку на веб-сайті Telo, внісши депозит у розмірі 152 долари. Очікується, що робочий прототип буде готовий до кінця літа, повідомляє Electrek. Бренд прагне отримати перші 500 автомобілів, виготовлених вручну, до кінця 2025 року та ще 10 000 одиниць, виготовлених за контрактом, у 2026 році.