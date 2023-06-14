Калифорнийский стартап Telo утверждает, что имеет самый эффективный в мире электрический грузовик с возможностями пикапа среднего размера.

Telo, новый калифорнийский стартап, занимающийся производством электромобилей и переосмысливающий концепцию пикапов. Его новый электрический грузовик имеет размеры Mini Cooper SE, но, возможно, такая же практичность, которую можно было бы ожидать от грузовика среднего размера, как Toyota Tacoma. Электрический грузовик стоимостью 50 000 долларов также считается самым эффективным в мире.

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Генеральный директор Джейсон Маркс, эксперт по тестовым системам ADAS с многолетним опытом работы в автомобильной промышленности, основал стартап в Кремниевой долине вместе с техническим директором Форрестом Нортом, который был в первой команде Tesla, разработавшей Roadster. Маркс имеет патенты на LiDAR, в то время как Норт имеет 15 патентов на аккумуляторы для электромобилей и зарядку.

Чтобы претворить свою идею в жизнь, основатели привлекли Ива Бехара как руководителя дизайна и советника Telo. Послужной список Бехара включает в себя дизайн для таких брендов, как Samsung, L'Oreal, Puma и Prada, среди прочих. Теперь у него за плечами дизайн Telo MT1.

Похоже, что задача заключалась в том, устранить излишнее пространство и увеличить практичность. Значительная часть кузова вместе с некоторыми компонентами шасси будет изготовлена из армированного углеродным волокном пластика (CFRP), который, как сообщается, сейчас намного доступнее для покупки, чем несколько лет назад.

Особенностью электрогрузовика являются его компактные размеры. Новинку можно сравнить с Audi Q4 e-tron. В отличие от традиционных грузовиков, у него нет длинного капота – для электрического привода он не нужен. Он имеет плоскую переднюю часть с защитной пластиной и наклонное лобовое стекло.

Кузов поддерживает разные вариации и использование. Под задним диваном есть туннель для хранения, подобный Rivian, который также может функционировать как отсек для ног третьего ряда сидений – грузовик может вместить 8 мест, если нужно, с добавлением кемперной оболочки. Благодаря модульным дверям между кузовом и кабиной пользователи могут разместить 9-футовую доску для серфинга, утверждает Telo.

Субкомпактный электрический грузовик выглядит мощным, по крайней мере на бумаге. Его два двигателя могут выдавать 500 лошадиных сил. Грузовик может разгоняться до первой сотни за 4,0 секунды и имеет максимальную скорость 200 км/ч.

По данным Telo, его батарея емкостью 106 киловатт-часов может обеспечить пробег 560 км и быстро заряжаться от 20-80 процентов за 20 минут. Сначала компания будет использовать цилиндрические ячейки Samsung 2170, а пикап получит поддержку родного Североамериканского стандарта зарядки (NACS).

Кажется, большое внимание уделяется плотной упаковке. Аккумуляторная батарея имеет высоту всего 3,9 дюйма, что обеспечивает 25 сантиметров клиренса. Внедорожные шины будут стандартными, как и независимая задняя подвеска.

Заинтересованные покупатели могут предварительно заказать грузовик на сайте Telo, внеся депозит в размере 152 доллара. Ожидается, что рабочий прототип будет готов к концу лета, сообщает Electrek. Бренд стремится получить первые 500 автомобилей, произведенных вручную, до конца 2025 года и еще 10 000 единиц, произведенных по контракту, в 2026 году.