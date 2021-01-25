Це означає, що можна буде придбати сучасну версію свого улюбленого класичного автомобіля, не витрачаючи купу грошей та сотні годин у гаражі на самостійну реставрацію і модернізацію.

У 2015 році Конгрес США ухвалив “Закон про виробництво автомобілів із низьким обсягом”, після чого Національна адміністрація безпеки дорожнього руху розробила керівні принципи, які дозволять виробникам транспортних засобів з обсягом менше 5000 автомобілів на рік виробництво і продаж копій класичних і вінтажних машин. І тільки зараз дозвіл офіційно набув чинності.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху оприлюднила документ, що регулює виробництво і продаж одиничних екземплярів чи дрібних серій реплік автомобілів. За ним американські компанії можуть щороку створювати до 325 копій автомобілів для продажу в США, і вони не обов’язково повинні бути комплектними автомобілями – це можуть бути набори для самостійного складання.

Що ще важливіше, компанії не повинні дотримуватися сучасних правил безпеки. Також у постанові значиться, що репліки можуть створюватись лише для автомобілів віком від 25 років і старше і не обов’язково бути стовідсотково ідентичними оригінальним авто.

Регламент звільняє скопійовані транспортні засоби від сучасних норм безпеки, однак накладає обмеження на шкідливі викиди. Репліки мають відповідати нормативам Каліфорнійського комітету з управління повітряними ресурсами.