Это означает, что можно будет приобрести современную версию своего любимого классического автомобиля, не тратя кучу денег и сотни часов в гараже на самостоятельную реставрацию и модернизацию.

В 2015 году Конгресс США принял “Закон о производстве автомобилей с низким объемом”, после чего Национальная администрация безопасности дорожного движения разработала руководящие принципы, которые позволят производителям транспортных средств с объемом менее 5000 автомобилей в год производство и продажа копий классических и винтажных машин. И только сейчас разрешение официально вступило в силу.

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Национальная администрация безопасности дорожного движения обнародовала документ, регулирующий производство и продажу единичных экземпляров или мелких серий реплик автомобилей. За ним американские компании могут ежегодно создавать до 325 копий автомобилей для продажи в США, и они не обязательно должны быть комплектными автомобилями – это могут быть наборы для самостоятельной сборки.

Что еще более важно, компании не должны соблюдать современные правила безопасности. Также в постановлении значится, что реплики могут создаваться только для автомобилей в возрасте от 25 лет и старше и не обязательно быть стопроцентно идентичными оригинальным авто.

Регламент освобождает скопированные транспортные средства от современных норм безопасности, однако накладывает ограничения на вредные выбросы. Реплики должны соответствовать нормативам Калифорнийского комитета по управлению воздушными ресурсами.