Федеральний автопарк уряду США, який налічує понад 645 000 транспортних засобів, буде переведено на електротягу до 2035 року, а парк легкових стане електричним у 2027 році. Відповідний указ вже підписав прецедент США Джозеф Байден.

Цей крок планувався давно, але сьогодні він офіційно оголошений. У заяві Білого дому сказано, що таким чином вдасться зменшити викиди в атмосферу. Також це стане формою інвестицій в американські проекти електромобілів.

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"Президент спирається на зусилля всього уряду для подолання кліматичної кризи таким чином, щоб створити добре оплачувані робочі місця, розвинути промисловість і зробити країну більш економічно конкурентоспроможною", – сказано у заяві Білого дому.

Очікується, що автопарк транспортних засобів федерального уряду стане найбільшим парком транспортних засобів з нетрадиційним приводом в країні з цим наказом. Щоб зробити це можливим, уряд працюватиме з американськими автовиробниками, а також з виробниками акумуляторів та зарядного обладнання для досягнення своєї мети.

На початку цього року газета Washington Post повідомила, що федеральний уряд США використовує близько 200 000 легкових автомобілів, 47 000 фургонів, 847 машин швидкої допомоги, трьох лімузинів і 78 500 великовантажних вантажівок.