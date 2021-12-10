Федеральный автопарк правительства США, насчитывающий более 645 000 транспортных средств, будет переведен на электротягу до 2035 года, а парк легковых станет электрическим в 2027 году. Соответствующий указ подписал прецедент США Джозеф Байден.

Этот шаг планировался давно, но сегодня он официально объявлен. В заявлении Белого дома говорится, что таким образом удастся уменьшить выбросы в атмосферу. Также это будет формой инвестиций в американские проекты электромобилей.

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"Президент опирается на усилия всего правительства по преодолению климатического кризиса таким образом, чтобы создать хорошо оплачиваемые рабочие места, развить промышленность и сделать страну более экономически конкурентоспособной", – говорится в заявлении Белого дома.

Ожидается, что автопарк транспортных средств федерального правительства станет самым большим парком транспортных средств с нетрадиционным приводом в стране с этим приказом. Чтобы сделать это возможным, правительство будет работать с американскими автопроизводителями, а также с производителями аккумуляторов и зарядного оборудования для достижения своей цели.

В начале этого года газета Washington Post сообщила, что федеральное правительство США использует около 200 000 легковых автомобилей, 47 000 фургонов, 847 машин скорой помощи, трех лимузинов и 78 500 большегрузных грузовиков.