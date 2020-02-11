Попередні проекти Cigarette Racing використовували в якості джерела натхнення спорткари та суперкари Mercedes-AMG.

Кубічність славнозвісного позашляховика від Mercedes аж ніяк не асоціюється зі стрімкими обрисами спортивних катерів. Та саме ці дві речі об’єднані в новому спільному проекті Cigarette Racing та Mercedes-AMG.

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Компанія з Флориди випускає швидкісні човни з 1969 року і встигла завоювати собі неабияку репутацію. Серед клієнтів Cigarette Racing були Малкольм Форбс та Джордж Буш, а президент у відставці Ліндон Джонсон володів кількома 16-футовими катерами на яких влаштовував перегони з агентами таємної служби на своєму ранчо в Техасі. А ще швидкісні човни Cigarette Racing у 1980-х стали популярним транспортом для трафіку кокаїну, оскільки легко втікали від катерів берегової охорони. Чи потрібно казати, який сухопутний транспорт надзвичайно популярний у гангстерів усього світу?

Фото: попередні проекти Cigarette Racing та Mercedes-AMG / Daimler

Cigarette Racing та Mercedes-AMG співпрацюють з 2007 року. Чергова колаборація стане другою спробою втілити якості AMG G у швидкісному катері. Подробиці про новий катер розкриють у четвер, 13 лютого, на Miami Boat Show. Перша ж спроба була реалізована у 2013 році.

Фото: Cigarette Racing AMG G Huntress 2013 року / Cigarette Racing

Тоді Cigarette Racing збудувала човен на основі своєї 42-футової (12,8 метра) моделі Huntress, оснастивши його п’ятьма моторами Mercury Racing Verado 350SCi, загальною потужністю у 1750 к.с. Максимальна швидкість човна становила 125 км/год.

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