Предыдущие проекты Cigarette Racing использовали в качестве источника вдохновения спорткары и суперкары Mercedes-AMG.

Кубичность знаменитого внедорожника от Mercedes отнюдь не ассоциируется с крутыми очертаниями спортивных катеров. Но именно эти две вещи объединены в новом совместном проекте Cigarette Racing и Mercedes-AMG.

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Компания из Флориды выпускает скоростные лодки с 1969 года и успела завоевать себе большую репутацию. Среди клиентов Cigarette Racing были Малкольм Форбс и Джордж Буш, а президент в отставке Линдон Джонсон владел несколькими 16-футовыми катерами, на которых устраивал гонки с агентами секретной службы на своем ранчо в Техасе. А еще скоростные лодки Cigarette Racing в 1980-х стали популярным транспортом для трафика кокаина, поскольку легко убегали от катеров береговой охраны. Нужно ли говорить, какой сухопутный транспорт очень популярен у гангстеров всего мира?

Фото: предыдущие проекты Cigarette Racing и Mercedes-AMG / Daimler

Cigarette Racing и Mercedes-AMG сотрудничают с 2007 года. Очередная коллаборация станет второй попыткой воплотить качество AMG G в скоростном катере. Подробности о новом катере раскроют в четверг, 13 февраля, на Miami Boat Show. Первая же попытка была реализована в 2013 году.

Фото: Cigarette Racing AMG G Huntress 2013 года / Cigarette Racing

Тогда Cigarette Racing построила лодку на основе своей 42-футовой (12,8 метра) модели Huntress, оснастив ее пятью моторами Mercury Racing Verado 350SCi, общей мощностью в 1750 л.с. Максимальная скорость лодки составляла 125 км/ч.

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