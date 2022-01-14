Фіксатор для поклажі в салоні автомобіля називається BAGO.

Фіксатор тримає рюкзак або продуктовий пакет у потрібному положенні та місці. Пасок кріпиться до внутрішньої частини ящика для рукавичок, а на іншому кінці має гарний, міцний підпружинений металевий затискач.

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Падіння сумки з сидіння машини, здається не такою вже й бідою, однак коли всередині знаходиться щось крихке, сипуче чи якась рідина, наслідки можуть бути дуже неприємними. Це стосується і щоденних поїздок, коли у сумці лежить ноутбук, а також шопінгу за продуктами.

BAGO був створений Деном Стівенсоном, який запустив краудфандінг для свого продукту на Kickstarter. Початкові покупці заплатили 22 долари з обіцянкою, що вони отримають власний ремінь для сумок у травні. Попри те, що раунд збору коштів закінчився, пасок все ще можна придбати його на Indiegogo Indemand.