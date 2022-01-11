Будь-який сучасний акумулятор у гаджетах чи електричному транспорті втрачає ефективність за низьких температур. І чим більше навантаження на пристрій, тим сильніше погіршуються його робочі якості. Обігрів салону автомобіля в мороз – якраз одне з таких критичних навантажень. Як швидко ця функція здатна розрядити батарею електрокара?

З таким запитанням на думці автор каналу Dirty Tesla вирішив поставити експеримент з двома електромобілями Tesla – Model Y та Model X.

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Автор відео зацікавився цим, після того, як у США, в штаті Вірджинія, трапився затор, у якому автомобілі майже на добу застрягли на шосе у п’ятиградусний мороз.

Погодні умови для експерименту Dirty Tesla були навіть гіршими, ніж у Вірджинії. Температура повітря становила -9,5 градусів за Цельсієм на початку експерименту і впала до -11 оC через дві години. Для експерименту систему кондиціонування обох електромобілів було встановлено на підтримку температури у 21 оC. Автор зазначає, що Model X має більший акумулятор на 100 кВт-год, а батарея Model Y має близько 80 кВт-год.

Після 12 годин на морозі, акумулятор молодшого кросовера Model Y розрядився з 91% до 58%, використовуючи 26,5 кВт-год енергії для обігріву салону. Акумулятор Model X за той же час розрядився з 90% до 47% і споживав 43 кВт-год. Перерахунок дозволяє припустити, що повного заряду акумулятора Model Y повинно вистачити на 36 годин обігріву салону на морозі (за таких температур), а Model X – на 28.

Отримавши ці результати, автор продовжив експеримент ще на шість годин, знизивши температуру в салонах обох машин до 16 градусів за Цельсієм. Після цього Model Y розрядився з 58% до 48%, з використанням 8 кВт-год енергії, що у перерахунку дає до 60 годин обігріву при морозі.