Любой современный аккумулятор в гаджетах или электрическом транспорте теряет эффективность при низких температурах. И чем больше нагрузка на устройство, тем сильнее ухудшаются его рабочие качества. Обогрев салона автомобиля в мороз – как раз одна из таких критических нагрузок. Как быстро эта функция способна разрядить батарею электрокара?

С таким вопросом на уме автор канала Dirty Tesla решил поставить эксперимент с двумя электромобилями Tesla-Model Y и Model X.

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Автор видео заинтересовался этим, после того, как в США, в штате Вирджиния, случился затор, в котором автомобили почти на сутки застряли на шоссе в пятиградусный мороз.

Погодные условия для эксперимента Dirty Tesla были даже хуже, чем в Вирджинии. Температура воздуха составила -9,5 градусов по Цельсию в начале эксперимента и упала до -11 оС через два часа. Для эксперимента система кондиционирования обоих электромобилей была установлена на поддержание температуры в 21 оС. Автор отмечает, что Model X имеет больший аккумулятор на 100 кВт-ч, а батарея Model Y имеет около 80 кВт-ч.

После 12 часов на морозе, аккумулятор младшего кроссовера Model Y разрядился с 91% до 58%, используя 26,5 кВт-ч энергии для обогрева салона. Аккумулятор Model X за то же время разрядился с 90% до 47% и потреблял 43 кВт-ч. Перерасчет позволяет предположить, что полного заряда аккумулятора Model Y должно хватить на 36 часов обогрева салона на морозе (при таких температурах), а Model X – на 28.

Получив эти результаты, автор продлил эксперимент еще на шесть часов, снизив температуру в салонах обеих машин до 16 градусов по Цельсию. После этого Model Y разрядился с 58% до 48%, с использованием 8 кВт-ч энергии, что в пересчете дает до 60 часов обогрева при морозе.