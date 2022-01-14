Фиксатор для клади в салоне автомобиля называется BAGO.

Фиксатор держит рюкзак или продуктовый пакет в нужном положении и месте. Ремень крепится к внутренней части ящика для перчаток, а на другом конце имеет красивый, прочный подпружиненный металлический зажим.

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Падение сумки с сиденья машины кажется не такой уж и бедой, однако когда внутри находится что-то хрупкое, сыпучее или какая-то жидкость, последствия могут быть очень неприятными. Это касается и ежедневных поездок, когда в сумке лежит ноутбук, а также шопинга за продуктами.

BAGO был создан Дэном Стивенсоном, который запустил краудфандинг для своего продукта на Kickstarter. Первоначальные покупатели заплатили 22 доллара с обещанием, что в мае они получат свой собственный пояс для сумок. Несмотря на то, что раунд сбора средств закончился, пояс все еще можно приобрести на Indiegogo Indemand.