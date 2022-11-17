Лідерами стали переважно японські автомобілі, переважно гібриди. А от електричні версії поки що пасуть задніх.

Toyota, Lexus і BMW визнані найнадійнішими брендами в нашому щорічному рейтингу брендів автомобільної надійності від американської асоціації Consumer Reports. Причому німецький автовиробник піднявся на 10 позицій порівняно з минулим роком.

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Mazda, яка минулого року була другою у цьому рейтингу, посіла четверте, а Honda замикає першу п’ятірку. До першої десятки увійшли Audi, Subaru, Acura та Kia. Значно покращив свої показники Lincoln, який порівняно з минулим покращив своє становище відразу на 14 позицій.

На останньому місці в рейтингу експертів розташувався Mercedes Benz, автомобілі якого набрали лише 26 балів. Трохи кращий показник – у Jeep та Volkswagen.

Серед найбільш надійних моделей – Toyota Corolla Cross та Corolla Hybrid. Також надійними виявились Lexus GX та Mini Cooper, Toyota Prius та Mazda MX-5.

Найбільш ненадійними автомобілями дослідники визнали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric та гібридний Ford F-150. Причому останній заробив лише чотири бали зі ста.

Як розраховують надійність у Consumer Reports

Показник надійності від Consumer Reports (скорочено CR) розраховується за шкалою від 0 до 100 балів із середнім рейтингом від 41 до 60 балів. Щоб бренд потрапив у рейтинг, дослідники повинні мати достатньо даних опитування від споживачів.

Щороку CR питає своїх членів про проблеми, які вони мали зі своїми транспортними засобами за попередні 12 місяців. Цього року зібрані дані про понад 300 000 транспортних засобів, випущених у період з 2000 по 2022 роки випуску. Споживачі жалілись на 17 проблемних вузлів в авто, включаючи двигун, трансмісію, електроніку тощо. Дослідники використовують цю інформацію, щоб оцінити надійність кожної масової моделі.