Лидерами стали преимущественно японские автомобили, преимущественно гибриды. А вот электрические версии пока отстают.

Toyota, Lexus и BMW признаны самыми надежными брендами в нашем ежегодном рейтинге брендов автомобильной надежности американской ассоциации Consumer Reports. Причем немецкий автопроизводитель поднялся на 10 позиций по сравнению с прошлым годом.

Также в тему немецкий TUV определил лучшие и худшие автомобили по надежности.

Mazda, в прошлом году вторая в этом рейтинге, заняла четвертое, а Honda замыкает первую пятерку. В первую десятку вошли Audi, Subaru, Acura и Kia. Значительно улучшил свои показатели Lincoln, по сравнению с прошлым улучшив свое положение сразу на 14 позиций.

На последнем месте в рейтинге экспертов расположился Mercedes Benz, автомобили которого набрали всего 26 баллов. Чуть лучший показатель – у Jeep и Volkswagen.

Среди наиболее надежных моделей – Toyota Corolla Cross и Corolla Hybrid. Также надежными оказались Lexus GX и Mini Cooper, Toyota Prius и Mazda MX-5.

Наиболее ненадежными автомобилями исследователи признали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric и гибридный Ford F-150. Причем последний заработал всего четыре балла из ста.

Как рассчитывают надежность в Consumer Reports

Показатель надежности от Consumer Reports (сокращенно CR) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов со средним рейтингом от 41 до 60 баллов. Чтобы бренд попал в рейтинг, исследователи должны иметь достаточное количество данных опроса от потребителей.

Ежегодно CR спрашивает своих членов о проблемах, которые у них были со своими транспортными средствами за предыдущие 12 месяцев. В этом году собраны данные о более чем 300 000 транспортных средствах, выпущенных в период с 2000 по 2022 год выпуска. Потребители жаловались на 17 проблемных узлов в автомобиле, включая двигатель, трансмиссию, электронику и т.д. Исследователи используют эту информацию для оценки надежности каждой массовой модели.