Назву хоче повернути собі "ВАЗ".

Назва “Ніва” та “Niva” є зареєстрованим торговим знаком, що належить концерну General Motors, а конкретно – бренду Chevrolet. Американці вирішили більше не випускати компактний позашляховик, котрий у народі охрестили “Шніва”.

Починаючи з 2002 року спільне підприємство GM-АвтоВАЗ випускає модель, котра отримала назву Chevrolet Niva. А російський виробник був змушений шукати нову назву для своєї “ВАЗ-2121 Ніва”, що випускається з 1977 року і нині цю модель іменують Lada 4x4.

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Однак керівництво GM оголосило, що не збирається випускати наступника “Шніви” через “кілька об’єктивних причин”. Яких саме причин – не уточнюється.

У свою чергу АвтоВАЗ працює над проектом заміни для “оригінальної Ніви” і висловив бажання викупити назад права на ім'я. Однак будь-яких домовленостей між компаніями у цьому напрямку поки що не було укладено.

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