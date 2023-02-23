GM Defence підписала меморандум про взаєморозуміння з ОАЕ щодо розробки електричних військових транспортних засобів.

GM Defense LLC, дочірня компанія General Motors, уклала з Tawazun Council, урядовою організацією ОАЕ, Меморандум про взаєморозуміння (MOU) для співпраці в розробці передових мобільних і енергетичних рішень для військових і державних клієнтів. Це партнерство є першим для GM Defense на Близькому Сході та має на меті розширення охоплення компанії в регіоні.

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Меморандум стосуватиметься спільних досліджень і розробок, регіонального виробництва та складання, а також пост-виробничої підтримки, зосереджуючись на інтегрованих транспортних засобах, потужності та двигуні, а також автономності та підключенні. GM Defense прагне використати досвід своєї материнської компанії в акумуляторних електричних технологіях, щоб принести інновації глобальним оборонним і державним клієнтам.

У рамках Меморандуму про взаєморозуміння компанії розроблятимуть транспортні засоби, які включатимуть передові технології, такі як паливні елементи, виробництво електроенергії та підключення, сприяючи більшій ефективності та гнучкості для військових і державних клієнтів.

Слід зазначити, що підрозділ оборонних інновацій (DIU) Міністерства оборони США також доручив GM Defence розробити платформу Ultium для військових транспортних засобів. Платформа Ultium від GM — це передова акумуляторна технологія, яка поєднує в собі архітектуру батареї електромобіля та системи руху. Модульний і масштабований дизайн платформи дозволяє використовувати різні хімічні речовини та форм-фактори клітин, що робить її адаптованою до нових технологій.