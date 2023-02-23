GM Defence подписала меморандум о взаимопонимании с ОАЭ по разработке электрических военных транспортных средств.

GM Defense LLC, дочерняя компания General Motors, заключила с Tawazun Council, правительственной организацией ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании (MOU) по сотрудничеству в разработке передовых мобильных и энергетических решений для военных и государственных клиентов. Это партнерство является первым для GM Defense на Ближнем Востоке и направлено на расширение охвата компании в регионе.

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Меморандум будет касаться совместных исследований и разработок, регионального производства и сборки, а также постпроизводственной поддержки, сосредотачиваясь на интегрированных транспортных средствах, мощности и двигателе, а также автономности и подключении. GM Defense стремится использовать опыт своей материнской компании в электрических аккумуляторных технологиях, чтобы принести инновации глобальным оборонным и государственным клиентам.

В рамках Меморандума о взаимопонимании компании будут разрабатывать транспортные средства, которые будут включать в себя передовые технологии, такие как топливные элементы, производство электроэнергии и подключения, способствуя большей эффективности и гибкости для военных и государственных клиентов.

Следует отметить, что подразделение оборонных инноваций (DIU) Министерства обороны США также поручило GM Defence разработать платформу Ultium для военных транспортных средств. Платформа Ultium от GM – это передовая аккумуляторная технология, сочетающая в себе архитектуру батареи электромобиля и системы движения. Модульный и масштабируемый дизайн платформы позволяет использовать различные химические вещества и форм-факторы ячеек, адаптированной к новым технологиям.