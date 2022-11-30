Відносно вільний ринок швидко призвів до стабілізації ситуації з пальним. Тепер же чиновники з антимонопольного комітету України пропонують уряду посилити державний контроль на ринку пального.

На думку співробітників АМКУ це необхідно для збору інформації про обіг пального та запобігання його дефіциту в Україні. Заява такого змісту розміщена на сайті АМКУ.

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Зазначається, що після виникнення дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року, АМКУ було розпочато два дослідження. По жодному з них результату досі немає.

Перше – пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (мова йде про високооктанові бензини та дизельне пальне. Друге – зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року.

«АМКУ ще не має остаточних результатів дослідження водночас враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року, АМКУ вирішив терміново звернутися до КМУ з наступними основними проблемними питаннями, які були виявлено протягом вказаних досліджень», — йдеться у повідомлені.

«В умовах ситуації, яка склалася в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, у тому числі здійснювати заходи, спрямовані на запобігання дефіциту», – йдеться у дописі на сайті держустанови.

Зокрема, АМКУ вважає, що необхідно повернути звітність для учасників паливного ринку – звітність для Держстату та внесення даних до системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕА РПСЕ).

Крім того, з січня до серпня 2022 року найбільші оператори роздрібного ринку пального не декларували зміни цін на товари. У зв'язку з цим Держспоживслужба проводила позапланові перевірки та виписувала штрафи. Однак, станом на листопад 2022 року бізнес досі не здійснює декларування роздрібних цін. Тому такі перевірки є неефективними.