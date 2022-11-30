Относительно свободный рынок быстро привел к стабилизации ситуации с горючим. Теперь же чиновники антимонопольного комитета Украины предлагают правительству усилить государственный контроль на рынке горючего.

По мнению сотрудников АМКУ, это необходимо для сбора информации об обороте горючего и предотвращении его дефицита в Украине. Заявление такого содержания размещено на сайте АМКУ .

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Отмечается, что после возникновения дефицита горючего на розничном рынке весной 2022 года, АМКУ были начаты два исследования. Ни по одному из них результата до сих пор нет.

Первое – связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов (речь идет о высокооктановых бензинах и дизельном топливе. Второе – с установлением цен на топливо в течение 2022 года).

«АМКУ еще не имеет окончательных результатов исследования в то же время учитывая повышенный спрос на топливо, который в любой момент может привести к повторению ситуации апреля-мая 2022 года, АМКУ решил срочно обратиться в КМУ с последующими основными проблемными вопросами, которые были обнаружены в течение указанных исследований », - говорится в сообщении.

«В условиях сложившейся в стране ситуации, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в том числе осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение дефицита», – говорится в сообщении на сайте госучреждения.

В частности, АМКУ считает, что необходимо вернуть отчетность для участников топливного рынка – отчетность для Госстата и внесение данных в систему электронного администрирования по реализации топлива и спирта этилового (СЕА РПСЕ).

Кроме того, с января по август 2022 года крупнейшие операторы розничного рынка горючего не декларировали изменения цен на товары. В этой связи Госпотребслужба проводила внеплановые проверки и выписывала штрафы. Однако по состоянию на ноябрь 2022 года бизнес до сих пор не осуществляет декларирование розничных цен. Поэтому такие проверки неэффективны.