Загальний розмір штрафу складає 77 млн гривень.

Антимонопольний комітет України 14 травня 2019 року прийняв рішення по результату розслідування справи про вчинення антиконкурентних узгоджених дій компаніями "ВОГ", "ОККО" та "СОКАР" (по кваліфікації частина 3 статті 6 Закону "Про захист економічної конкуренції" – вчинення схожих дій протягом 2017 року). Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив очільник АМКУ Юрій Терентьєв.

"На відповідачів накладено штрафні санкції в загальному розмірі більше 77 млн грн. – пише Терентьєв. – Після рішення АМКУ листопада 2016 року на ринку нафтопродуктів ми спостерігаємо більш інтенсивну пряму цінову конкуренцію. Більше не маємо ситуації, коли половина ринку тримає одну штучно завищену ціну, яку "визначали" так звані "лідери ринку". Рішення 2016 року по трьох відповідачам із шести було підтримано всіма ланками судової системи. Процеси по трьох інших відповідачах – які, до речі, є відповідачами у рішенні сьогодні, все ще тривають".

Як правило, компанії, на які накладають штрафи АМКУ, не спішать їх сплачувати – вони оскаржуть ці рішення в суді. Однак Юрій Терентьєв продемонстрував платіжку одного з попередніх штрафів, яка доказує сплату коштів на користь держави одним з операторів нафторинку. Також він написав, що три з 6 судів за минулими позовами виграно Антимонопольним комітетом.

Нагадаємо, що нафтотрейдерів зобов'язали контролювати шлях пального.