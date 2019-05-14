Общий размер штрафа составляет 77 млн гривен.

Антимонопольный комитет Украины 14 мая 2019 года принял решение по результату расследования дела о совершении антиконкурентных согласованных действий компаниями "ВОГ", "ОККО" и "СОКАР" (по квалификации часть 3 статьи 6 Закона "О защите экономической конкуренции" – совершение подобных действий в течение 2017 года). Об этом на своей странице Фейсбук сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"На ответчиков наложены штрафные санкции в общем размере более 77 млн ​​грн. – пишет Терентьев. – После решения АМКУ ноября 2016 года на рынке нефтепродуктов мы наблюдаем более интенсивную прямую ценовую конкуренцию. Больше не имеем ситуации, когда половина рынка держит одну искусственно завышенную цену, которую "определяли" так называемые "лидеры рынка". Решение 2016 года по трем ответчикам из шести было поддержано всеми звеньями судебной системы. Процессы по трем другим ответчикам – которые, кстати, являются ответчиками по сегодняшнему решению, все еще продолжаются ".

Как правило, компании, на которые накладывает штрафы АМКУ, не спешат их платить – они обжалуют эти решения в суде. Однако Юрий Терентьев продемонстрировал платежку одного из предыдущих штрафов, которая доказывает уплату средств в пользу государства одним из операторов нефтерынка. Также он написал, что три из 6 судов с прошлыми исками выиграны Антимонопольным комитетом.

Напомним, что нефтетрейдеров обязали контролировать путь горючего.