С 1 июля налоговики будут знать, откуда и как топливо попало на АЗС.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 24 апреля в Украине вводится электронное администрирование акцизов на топливо. Для этого обновленная система СЕАРТ (Система электронного администрирования реализации топлива) будет отслеживать путь горючего – от выработки на НПЗ или поставки из-за границы до АЗС.

Для того, чтобы система заработала, продавцы горючего до 1 июля 2019 должны оборудовать свои склады, транспорт и колонки на АЗС специальными приборами – уровнемерами и расходомерами. Они должны быть подключены к единой системе СЕАРТ.

Эксперты считают, что данная система сможет контролировать не только уплату акциза, но и станет преградой для торговли некачественным топливом в Украине.

Напомним, что в Украине резко подорожал бензин.