Накануне Беларусь приостановила поставки светлых нефтепродуктов, бензинов, а также дизельного топлива в направлении Украины, Балтии и Польши

В Украине выросли цены на бензин. Сегодня, 25 апреля, за литр бензина А-95 на украинских автозаправочных станциях просят от 29,29 до 31,59 гривен в зависимости от заправок.

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Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,24 грн. Газ для автомобилей стоит в среднем 13,42 грн.