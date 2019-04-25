Напередодні Білорусь призупинила поставки світлих нафтопродуктів, бензинів, а також дизельного палива в напрямку України, Балтії та Польщі

В Україні зросли ціни на бензин. Сьогодні, 25 квітня, за літр бензину А-95 на українських автозаправних станціях просять від 29,29 до 31,59 гривень в залежності від заправок.

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Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 28,24 грн. Газ для автомобілів коштує в середньому 13,42 грн.