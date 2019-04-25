З 1 липня податківці знатимуть, звідки і як пальне потрапило на АЗС.

Згідною з Постановою Кабінету Міністрів від 24 квітня в Україні вводиться електронне адміністрування акцизів на пальне. Для цього оновлена система СЕАРП (Система електронного адміністрування реалізації пального) буде відслідковувати шлях пального – від вироблення на НПЗ чи поставки з-за кордону до АЗС.

Для того, щоб система запрацювала, продавці пального до 1 липня 2019 року мають обладнати свої склади, транспорт і колонки на АЗС спеціальними приладами – рівнемірами та витратомірами. Вони мають бути під'єднані до єдиної системи СЕАРП.

Експерти вважають, що дана система зможе контролювати не лише сплату акцизу, але й стане перепоною для торгівлі неякісним пальним в Україні.

Нагадаємо, що в Україні різко подорожчав бензин.