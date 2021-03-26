Антимонопольний комітет України надав рекомендації учасникам роздрібного ринку щодо встановлення цін на пальне.

З першої декади березня 2021 року спостерігається підвищення роздрібних цін на пальне. У зв’язку із цим, АМКУ було розпочато аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Комітет проаналізував фактори, які впливають на формування роздрібних цін на пальне та їх кореляцію.

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В ході проведення аналізу було встановлено, що у січні – березні 2021 року:

курс долара США до гривні знизився на 2,8 відсотка;

середні ціни великого опту на бензини марки А-95 зросли на 12,5 відсотка;

середні ціни великого опту на дизельне паливо зросли на 9,4 відсотка.

Водночас:

середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5 відсотка;

середні роздрібні ціни на дизельне паливо зросли на 12,93 відсотка;

середні роздрібні ціни на СВГ зросли на 21,15 відсотка.

З 12 березня 2021 року Європейські котирування на дизельне паливо та високооктанові бензини почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін на інформаційних табло стаціонарних АЗС продовжував зростати.

Як свідчить досвід, вітчизняні оператори роздрібної реалізації пального швидко реагують на збільшення Європейських котирувань на нафтопродукти та одразу відображають таку тенденцію (збільшення) на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні Європейських котирувань на нафтопродукти такого швидкого «зворотного» процесу не відбувається.

Оскільки котирування на Європейських біржах і рівень закупівельних цін є одними із факторів, які впливають на формування роздрібних цін на високооктанові бензини, дизельне паливо та СВГ на території України, їх зниження має забезпечити зниження закупівельних цін на нафтопродукти на території України, а отже є підставою для зміни роздрібних цін.

Відтак, Комітет вбачає, що:

тенденція до підвищення та утримання основними учасниками ринку роздрібних цін на інформаційних табло стаціонарних АЗС, за умови зниження оптової вартості ресурсу та за відсутності об’єктивних на це причин (факторів), може призвести до додаткових фінансових витрат споживачів,

такі дії можуть призвести до спотворення конкуренції між учасниками ринку – операторами стаціонарних АЗС.

Зважаючи на значний вплив ринків нафти та нафтопродуктів на всі галузі національної економіки, енергетичну безпеку держави та рівень життя населення, на засіданні 25 березня 2021 року АМКУ рекомендував основним учасниками ринку:

утриматися від вчинення дій, що можуть призвести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації високооктанових бензинів, дизельного палива та СВГ;

ужити заходів щодо встановлення роздрібних цін на СВГ, високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку та відповідав об’єктивній ситуацій на ринку.

Рекомендації отримали наступні компанії: