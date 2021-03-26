Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации участникам розничного рынка по установлению цен на топливо.

С первой декады марта 2021 года наблюдается повышение розничных цен на топливо. В связи с этим АМКУ был начат анализ ситуации с целью оценки соблюдения участниками рынка законодательства о защите экономической конкуренции. Комитет проанализировал факторы, которые влияют на формирование розничных цен на топливо и их корреляцию.

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В ходе проведения анализа было установлено, что в январе – марте 2021 года:

курс доллара США к гривне снизился на 2,8 процента;

средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5 процента;

средние цены крупного опта на дизельное топливо выросли на 9,4 процента.

В то же время:

средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5 процента;

средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 12,93 процента;

средние розничные цены на СУГ выросли на 21,15 процента.

С 12 марта 2021 года европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

Как свидетельствует опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на рост европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию (увеличение) на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого “обратного” процесса не происходит.

Поскольку котировки на европейских биржах и уровень закупочных цен являются одними из факторов, которые влияют на формирование розничных цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СУГ на территории Украины, их снижение должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно является основанием для изменения розничных цен.

Следовательно, комитет видит, что:

тенденция к повышению и удержанию основными участниками рынка розничных цен на информационных табло стационарных АЗС при условии снижения оптовой стоимости ресурса и при отсутствии объективных на это причин (факторов) может привести к дополнительным финансовым затратам потребителей,

такие действия могут привести к искажению конкуренции между участниками рынка – операторами стационарных АЗС.

Несмотря на значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, на заседании 25 марта 2021 года АМКУ рекомендовал основным участниками рынка:

воздержаться от совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке розничной реализации высокооктановых бензинов, дизельного топлива и СУГ;

принять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуации на рынке.

Рекомендации получили следующие компании: