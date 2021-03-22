По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 27 коп. за литр. (-1,19%), бензины – на 11-24 коп. за литр (-0,68%).

Еще в понедельник цены в мелком опте взяли курс на снижение, которое длилось всю неделю. Среди видимых причин можно выделить только резкое охлаждение мирового нефтяного рынка – с 69 до 63 долл./бар.

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Не исключено, что снижение цен на автомобильные партии было бы более глубоким, если бы не новость о приостановке поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A., который пять лет эксклюзивно поставлял в Украину ресурсы "Роснефти". Вопросительный Знак над поставками с 1 апреля заставил рынок нервничать.

Толчок к снижению дали ОККО и WOG, с их нефтебаз дизель подешевел на 30 коп. за литр. В Новограде мозырский ресурс за неделю подешевел на 10-20 коп. за литр, до 22,10-22,25 грн за литр соответственно.

По Коростеню наиболее конкурентные цены предлагали "Фактор" и "Алпен трейд" – 21,50-21,60 грн за литр, показав снижение за неделю сразу на 40-45 коп. за литр. Несвойственно для себя чуть дороже торговала UPG – 21,70 грн за литр.

В столичном регионе основные сделки проходили в диапазоне 21,70-21,80 грн за литр, или дешевле на 20-30 коп. за литр, чем на неделю раньше.

Стоит отметить, что после остановки трубы именно киевский базис стал местом нешуточной конкуренции. За 21,70 грн за литр и ниже торговали сразу несколько компаний: "Маддокса Украина", "Решотка", "Алпен трейд", "ЗНГК". И до всего этого проявился в столице вездесущий "Арстак", что устроился в Василькове.

В Николаеве ценники впервые после двух недель затишья поползли вниз, на что повлиял приход нового танкера с более дешевым летним турецким продуктом. Основные сделки лежали в диапазоне 22-22,10 грн за литр, также потеряв за неделю 30-40 коп. за литр.

У "Фидеи" ресурс подешевел на 55 коп. за литр – до 21,75 грн за литр. Конкуренцию ему после длительного перерыва составил "Альянс Энерго Трейд", предлагая в пятницу турецкий ресурс по цене 21,80 грн за литр.

В Ровненской области, куда из Новограда перекочевала часть объемов из нефтепродуктопровода, мозырский ресурс подешевел на 40-50 коп. за литр, до 21,70-21,80 грн за литр. 19 марта с нефтебазы в Дубно начал торговлю "Альянс Энерго Трейд", предлагая "Башнефть" по цене 22,30 грн за литр.

По итогам недели снижение на ценниках было зафиксировано и на "Укртатнафте", где прайс просел на 25 коп. за литр, до 22,51 грн за литр. Стало уже нормой, что призаводские трейдеры торговали значительно дешевле завода – по 21,76-22,30 грн за литр.

Рынок замер в ожидании новостей из Москвы и мировых нефтяных бирж. Первое направление может толкнуть цены вверх в случае проблем с поставками в апреле, а вторые начали тянуть рынок вниз.

Динамика цен в мелком опте, грн за литр: