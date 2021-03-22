За підсумками тижня ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 27 коп. за літр. (-1,19%), бензини – на 11-24 коп. за літр (-0,68%).

Ще в понеділок ціни в дрібному гурті взяли курс на зниження, яке тривало весь тиждень. Серед видимих причин можна виокремити тільки різке охолодження світового нафтового ринку – з 69 до 63 дол./бар.

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Не виключено, що зниження цін на автомобільні партії було б глибшим, якби не новина про призупинення постачань ДП і скрапленого газу швейцарським трейдером Proton Energy Group S.A., який п'ять років ексклюзивно постачав в Україну ресурси "Роснафти". Знак питання над постачаннями з 1 квітня змусив ринок нервувати.

Поштовх до зниження дали ОККО і WOG, з їх нафтобаз дизель здешевів на 30 коп. за літр. У Новограді мозирський ресурс за тиждень здешевів на 10-20 коп. за літр, до 22,10-22,25 грн за літр відповідно.

По Коростеню найбільш конкурентні ціни пропонували "Фактор" та "Алпен трейд" – 21,50-21,60 грн за літр, показавши зниження за тиждень відразу на 40-45 коп. за літр. Невластиво для себе трохи дорожче торгувала UPG – 21,70 грн за літр.

У столичному регіоні основні операції проходили в діапазоні 21,70-21,80 грн за літр, або дешевше на 20-30 коп. за літр, ніж на тиждень раніше.

Варто відзначити, що після зупинення труби саме київський базис став місцем неабиякої конкуренції. За 21,70 грн за літр і нижче торгували відразу кілька компаній: "Маддокс Україна", "Решотка", "Алпен трейд", "ЗНГК". І до всього цього проявився в столиці всюдисущий "Арстак", що влаштувався у Василькові.

У Миколаєві цінники вперше після двох тижнів затишшя поповзли вниз, на що вплинув прихід нового танкера з більш дешевим літнім турецьким продуктом. Основні угоди лежали в діапазоні 22-22,10 грн за літр, також втративши за тиждень 30-40 коп. за літр.

У "Фідеї" ресурс здешевів на 55 коп. за літр – до 21,75 грн за літр. Конкуренцію йому після тривалої перерви склав "Альянс Енерго Трейд", пропонуючи в п'ятницю турецький ресурс за ціною 21,80 грн за літр.

У Рівненській області, куди з Новограда перекочувала частина обсягів з нафтопродуктопроводу, мозирський ресурс здешевів на 40-50 коп. за літр, до 21,70-21,80 грн за літр. 19 березня з нафтобази у Дубно розпочав торгівлю "Альянс Енерго Трейд", пропонуючи "башнафту" за ціною 22,30 грн за літр.

За підсумком тижня зниження на цінниках було зафіксовано і на "Укртатнафті", де прайс просів на 25 коп. за літр, до 22,51 грн за літр. Стало вже нормою, що призаводські трейдери торгували значно дешевше від заводу – по 21,76-22,30 грн за літр.

Ринок завмер в очікуванні новин із Москви і світових нафтових бірж. Перший напрямок може штовхнути ціни вгору в разі проблем із постачаннями в квітні, а другі почали тягнути ринок униз.

Динаміка цін у дрібному гурті, грн за літр: