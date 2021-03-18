За прогнозами експертів, ціни на скраплений газ і дизельне паливо можуть зрости на третину, що потягне за собою і подорожчання бензину.

Стрибок цін торкнеться практично всіх товарів, в калькуляцію яких закладена ціна пального. До таких наслідків веде припинення поставок нафтопродуктів в Україну одним з найбільших трейдерів. Така ситуація виникла через силовий тиск влади на мережу АЗК "Глуско".

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Паливний "бабах"

У понеділок стало відомо, що швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. (головний акціонер "Глуско") припиняє з 1 квітня постачання нафтопродуктів в Україну. У листі, який компанія розіслала своїм клієнтам, сказано, що це викликано діями української влади: арештом її технологічного палива і втручанням в діяльність з боку СБУ.

Про серйозність намірів трейдера свідчить також витік інформації з офісу його партнера - компанії Wexler Group, з якої випливає, що дійсно планується припинення з квітня поставок в Україну російського дизельного палива.

"Не знаю, хто там якогось" Бабах "чекав 15 березня, але, схоже, що це він. Постачальник 22% дизеля і скрапленого газу заявив про зупинку поставок", - прокоментував цю подію директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Відріже чверть ринку

У минулому році Proton Energy Group S.A. поставив в Україну 1,77 млн т дизпалива (23,9% ринку) і 411 тис. т (22,3%) скрапленого газу. Припинення поставок зараз призведе до дефіциту на ринку.

"Уже на першому етапі може бути досить потужне зростання цін, адже мова йде про відхід обсягів дуже великого гравця на ринку, якщо вони не будуть заміщені. Це неминуче спричинить за собою зростання цін на бензин і, згодом, до подорожчання продуктів, в які закладена логістика", - прогнозує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

В першу чергу постраждають аграрії, які зараз готуються до посівної. Крім того, на тлі ескалації на Сході може відчуватися нестача солярки і на фронті, хоча, акцентує аналітик, все залежить від того, які запаси стратегічного продукту були створені заздалегідь.

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Гендиректор SunOil Леонід Косянчук підкреслює, що у всіх трейдерів є запаси на 1-2 тижні. І цей час має бути витрачено на переорієнтацію ринків на альтернативні потоки нафтопродуктів.

"Це може призвести до турбулентності на ринку. Трубний дизель в Закарпатті перекрили, можна налагодити морські поставки, але це ще дорожче. Хоча вже куди гірше - ціни в Європі за два тижні зросли на $ 40-50 на тонні, а ця подія подорожчання тільки підстьобне", - зазначив Косянчук.

Напередодні квітня з його піковим весняним споживанням звістка про припинення поставок, вважає Сергій Куюн, вкрай неприємна. Оперативно замістити такий обсяг можна, але дуже складно, адже активізація споживання відбувається не тільки в Україні.

За оцінкою експерта, по дизелю основний вихід - поставки по морю, які необхідно наростити вдвічі, до 200 тис. т. Але в минулому році в середньому було 65 тис. т, а рекорд зафіксований восени 2019 року - 153 тис. Т.

"Проблема не в портах, їх потужність по прийманню з моря надлишкова, а в залізниці, яка лежить на лопатках, і в тому ж 2019 року не змогла підставити плече для вивантаження хоч якихось обсягів. З тих пір ситуація особливо не покращилася" , - вважає Куюн.

Проте нинішня ситуація може дати більше шансів українським переробникам, в першу чергу "Укртатнафті", яка як раз і наполягала на введення мит на російську продукцію. Але чи вистачить їх потужностей замістити в нинішніх умовах все обсяги, знизують плечима експерти, поки неясно.

На скільки подорожчає

Поки немає єдиної думки, як відіб'ється на цінах припинення поставок Proton Energy Group. У разі, якщо не відбудеться оперативного заміщення обсягів трейдера, то зростання цін, на думку, Андрія Шевчишина на нафтопродукти може скласти 25-30%.

Леонід Косянчук акцентує, що поки можна точно прогнозувати то подорожчання, яке викликане зростанням цін на паливо в Європі. Європейські тенденції призведуть до подорожчання в Україні бензину на 1,28 грн за літр, і дизельного палива - на 1,31 грн за літр в найближчі тижні.

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Що стосується наслідків припинення поставок російського палива, то все залежить, як ринок зорієнтується в нових умовах. На автогаз, вважає Куюн, подорожчання може скласти до 1 грн на літрі тільки за рахунок більш витратної логістики альтернативних поставок. І це не рахуючи тиск імпортного паритету.

"Складніше спрогнозувати ситуацію по дизпаливу. Тут логістична складова великого значення не зіграє, все буде залежати від достатності пропозиції. Якщо буде нестача хоча б 1% в балансі, це здатне неконтрольовано підняти ціни", - вважає Куюн.

В цьому випадку починає працювати ланцюгова реакція: на одній з АЗС пропадає паливо, споживачі в паніці накидаються на інші станції, заправляючи повні баки, і так далі. Андрій Шевчишин також прогнозує, що в такому разі ціни "в моменті" можуть підскочити дуже високо.