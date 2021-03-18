По прогнозам экспертов, цены на сжиженный газ и дизельное топливо могут вырасти на треть, что повлечет за собой и подорожание бензина.

Скачок цен коснется практически всех товаров, в калькуляцию которых заложена цена топлива. К таким последствиям ведет прекращение поставок нефтепродуктов в Украину одним из крупнейших трейдеров. Такая ситуация возникла из-за силового давления власти на сеть АЗК "Глуско".

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Топливный "бабах"

В понедельник стало известно, что швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. (главный акционер "Глуско") прекращает с 1 апреля поставки нефтепродуктов в Украину. В письме, которое компания разослала своим клиентам, сказано, что это вызвано действиями украинских властей: арестом ее технологического топлива и вмешательством в деятельность со стороны СБУ.

О серьезности намерений трейдера свидетельствует также утечка информации из офиса его партнера – компании Wexler Group, из которой следует, что действительно планируется прекращение с апреля поставок в Украину российского дизельного топлива.

"Не знаю, кто там какого-то "бабаха" ждал 15 марта, но, похоже, что это он. Поставщик 22% дизеля и сжиженного газа заявил об остановке поставок", – прокомментировал это событие директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Отрежет четверть рынка

В прошлом году Proton Energy Group S.A. поставил в Украину 1,77 млн т дизтоплива (23,9% рынка) и 411 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Прекращение поставок сейчас приведет к дефициту на рынке.

"Уже на первом этапе может быть достаточно мощный рост цен, так как речь идет об уходе объемов очень крупного игрока на рынке, если они не будут замещены. Это неизбежно повлечет за собой рост цен на бензин и, впоследствии, к подорожанию продуктов, в которые заложена логистика", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

В первую очередь пострадают аграрии, которые сейчас готовятся к посевной. Кроме того, на фоне эскалации на Востоке может ощущаться нехватка солярки и на фронте, хотя, акцентирует аналитик, все зависит от того, какие запасы стратегического продукта были созданы заранее.

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Гендиректор SunOil Леонид Косянчук подчеркивает, что у всех трейдеров есть запасы на 1 – 2 недели. И это время должно быть потрачено на переориентацию рынков на альтернативные потоки нефтепродуктов.

"Это может привести к турбулентности на рынке. Трубный дизель в Закарпатье перекрыли, можно наладить морские поставки, но это еще дороже. Хотя уж куда хуже – цены в Европе за две недели выросли на $40 – 50 на тонне, а это событие подорожание только подстегнет", – отметил Косянчук.

Накануне апреля с его пиковым весенним потреблением весть о прекращении поставок, считает Сергей Куюн, крайне неприятная. Оперативно заместить такой объем можно, но очень сложно, так как активизация потребления происходит не только в Украине.

По оценке эксперта, по дизелю основной выход – поставки по морю, которые необходимо нарастить вдвое, до 200 тыс. т. Но в прошлом году в среднем было 65 тыс. т, а рекорд зафиксирован осенью 2019 года – 153 тыс. т.

"Проблема не в портах, их мощность по приему с моря избыточная, а в железной дороге, которая лежит на лопатках, и в том же 2019 году не смогла подставить плечо для выгрузки хоть каких-то объемов. С тех пор ситуация особо не улучшилась", – считает Куюн.

Однако нынешняя ситуация может дать больше шансов украинским переработчикам, в первую очередь "Укртатнафте", которая как раз и настаивала на введении пошлин на российскую продукцию. Но хватит ли их мощностей заместить в нынешних условиях все объемы, пожимают плечами эксперты, пока неясно.

На сколько подорожает

Пока нет единого мнения, как отразится на ценах прекращение поставок Proton Energy Group. В случае, если не произойдет оперативного замещения объемов трейдера, то рост цен на нефтепродукты, по мнению Андрея Шевчишина, может составить 25 – 30%.

Леонид Косянчук акцентирует, что пока можно точно прогнозировать так это подорожание, которое вызвано ростом цен на топливо в Европе. Европейские тенденции приведут к подорожанию в Украине бензина на 1,28 грн за литр и дизельного топлива – на 1,31 грн за литр в ближайшие недели.

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Что касается последствий прекращения поставок российского топлива, то все зависит, как рынок сориентируется в новых условиях. На автогаз, считает Куюн, подорожание может составить до 1 грн на литре только за счет более затратной логистики альтернативных поставок. И это не считая давление импортного паритета.

"Сложнее спрогнозировать ситуацию по дизтопливу. Здесь логистическая составляющая большого значения не сыграет, все будет зависеть от достаточности предложения. Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо поднять цены", – считает Куюн.

В этом случае начинает работать цепная реакция: на одной из АЗС пропадает топливо, потребители в панике набрасываются на другие станции, заправляя полные баки, и так далее. Андрей Шевчишин прогнозирует, что в таком случае цены "в момент" могут подскочить очень высоко.