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МВС вказало на найголовніші правила для водіїв в спеку

Не залишайте в автомобілі дітей і тварин під час спеки — не наражайте їх на смертельну небезпеку.
В сервісних центрів МВС дали рекомендації для водіїв стосовно аномальної спеки- Auto24

Аномальна спека

Євген Гудущан
logo15 липня, 11:50
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В Україні надзвичайна спека — 40-41°С. І сервісні центри МВС нагадують деякі правила безпеки.

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Інколи водіям необхідно терміново владнати важливі справи, з кимось зустрітися чи сходити в магазин. У такий момент вони переконані, що відлучаються ненадовго й немає ніякої загрози в тому, щоб залишити дитину чи домашнього улюбленця, зачиненого в авто. Однак це небезпечно.

За одну годину автомобіль може нагрітися на сонці до 70°С, а в тіні майже до 40°С , що може призвести до трагічних наслідків. Унаслідок перегрівання можна отримати тепловий удар. На жаль, такі випадки є непоодинокими. Тому не залишайте дітей і домашніх улюбленців, зачиненими в автомобілі, у спеку.

Враховуйте погодні умови та дотримуйтесь базових рекомендацій під час спеки:

  • завжди беріть для діток водичку у термос, де вона не буде швидко нагріватися;
  • не залишайте зачинені вікна в авто, навіть під час роботи кондиціонера, двигун може вимкнутись і пасажири можуть опинитися в небезпеці;
  • одяг дитини повинен бути з натуральних тканин та по максимуму відкритим;
  • користуйтесь завісами для вікон, щоб дитина не перебувала на прямих сонячних променях;
  • провітрюйте авто перед поїздкою та в дорозі, бо дітям для нормального самопочуття потрібне свіже повітря;
  • правильно плануйте час поїздки, найкраще вранці або ж ввечері, коли сонце не є таким палючим;
  • якщо везете в автомобілі домашню тварину, не забувайте, що дії повинні бути такими ж
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