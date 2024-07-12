МВС вказало на найголовніші правила для водіїв в спеку

Аномальна спека
В Україні надзвичайна спека — 40-41°С. І сервісні центри МВС нагадують деякі правила безпеки.
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Інколи водіям необхідно терміново владнати важливі справи, з кимось зустрітися чи сходити в магазин. У такий момент вони переконані, що відлучаються ненадовго й немає ніякої загрози в тому, щоб залишити дитину чи домашнього улюбленця, зачиненого в авто. Однак це небезпечно.
За одну годину автомобіль може нагрітися на сонці до 70°С, а в тіні майже до 40°С , що може призвести до трагічних наслідків. Унаслідок перегрівання можна отримати тепловий удар. На жаль, такі випадки є непоодинокими. Тому не залишайте дітей і домашніх улюбленців, зачиненими в автомобілі, у спеку.
Враховуйте погодні умови та дотримуйтесь базових рекомендацій під час спеки:
- завжди беріть для діток водичку у термос, де вона не буде швидко нагріватися;
- не залишайте зачинені вікна в авто, навіть під час роботи кондиціонера, двигун може вимкнутись і пасажири можуть опинитися в небезпеці;
- одяг дитини повинен бути з натуральних тканин та по максимуму відкритим;
- користуйтесь завісами для вікон, щоб дитина не перебувала на прямих сонячних променях;
- провітрюйте авто перед поїздкою та в дорозі, бо дітям для нормального самопочуття потрібне свіже повітря;
- правильно плануйте час поїздки, найкраще вранці або ж ввечері, коли сонце не є таким палючим;
- якщо везете в автомобілі домашню тварину, не забувайте, що дії повинні бути такими ж