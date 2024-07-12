МВС вказало на найголовніші правила для водіїв в спеку

В Україні надзвичайна спека — 40-41°С. І сервісні центри МВС нагадують деякі правила безпеки.

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Інколи водіям необхідно терміново владнати важливі справи, з кимось зустрітися чи сходити в магазин. У такий момент вони переконані, що відлучаються ненадовго й немає ніякої загрози в тому, щоб залишити дитину чи домашнього улюбленця, зачиненого в авто. Однак це небезпечно.

За одну годину автомобіль може нагрітися на сонці до 70°С, а в тіні майже до 40°С , що може призвести до трагічних наслідків. Унаслідок перегрівання можна отримати тепловий удар. На жаль, такі випадки є непоодинокими. Тому не залишайте дітей і домашніх улюбленців, зачиненими в автомобілі, у спеку.

Враховуйте погодні умови та дотримуйтесь базових рекомендацій під час спеки: