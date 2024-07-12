Аномальная жара: рекомендации сервисных центров МВД для водителей

В Украине чрезвычайная жара - 40-41°С. И сервисные центры МВД напоминают некоторые правила безопасности.

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Иногда водителям необходимо срочно решить важные дела, с кем-то встретиться или сходить в магазин. В такой момент они убеждены, что отлучаются ненадолго и нет никакой угрозы в том, чтобы оставить ребенка или домашнего любимца, закрытого в авто. Однако это опасно.

За один час автомобиль может нагреться на солнце до 70°С, а в тени почти до 40°С , что может привести к трагическим последствиям. В результате перегрева можно получить тепловой удар. К сожалению, такие случаи являются нередкими. Поэтому не оставляйте детей и домашних любимцев, закрытыми в автомобиле, в жару.

Учитывайте погодные условия и следуйте базовым рекомендациям во время жары: