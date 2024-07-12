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Аномальная жара: рекомендации сервисных центров МВД для водителей

Не оставляйте в автомобиле детей и животных во время жары - не подвергайте их смертельной опасности.
В сервисных центров МВД дали рекомендации для водителей относительно аномальной жары- Auto24

Аномальная жара

Евгений Гудущан
logo15 июля, 11:50
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В Украине чрезвычайная жара - 40-41°С. И сервисные центры МВД напоминают некоторые правила безопасности.

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Иногда водителям необходимо срочно решить важные дела, с кем-то встретиться или сходить в магазин. В такой момент они убеждены, что отлучаются ненадолго и нет никакой угрозы в том, чтобы оставить ребенка или домашнего любимца, закрытого в авто. Однако это опасно.

За один час автомобиль может нагреться на солнце до 70°С, а в тени почти до 40°С , что может привести к трагическим последствиям. В результате перегрева можно получить тепловой удар. К сожалению, такие случаи являются нередкими. Поэтому не оставляйте детей и домашних любимцев, закрытыми в автомобиле, в жару.

Учитывайте погодные условия и следуйте базовым рекомендациям во время жары:

  • всегда берите для детей водичку в термос, где она не будет быстро нагреваться;
  • не оставляйте закрытые окна в авто, даже во время работы кондиционера, двигатель может выключиться и пассажиры могут оказаться в опасности;
  • одежда ребенка должна быть из натуральных тканей и по максимуму открытой;
  • пользуйтесь завесами для окон, чтобы ребенок не находился на прямых солнечных лучах;
  • проветривайте авто перед поездкой и в дороге, потому что детям для нормального самочувствия нужен свежий воздух;
  • правильно планируйте время поездки, лучше всего утром или вечером, когда солнце не является таким палящим;
  • если везете в автомобиле домашнее животное, не забывайте, что действия должны быть такими же
#Автомобилисту #Советы