Аномальная жара: рекомендации сервисных центров МВД для водителей

Аномальная жара
В Украине чрезвычайная жара - 40-41°С. И сервисные центры МВД напоминают некоторые правила безопасности.
Читайте также: Как жара влияет на запас хода электромобиля
Иногда водителям необходимо срочно решить важные дела, с кем-то встретиться или сходить в магазин. В такой момент они убеждены, что отлучаются ненадолго и нет никакой угрозы в том, чтобы оставить ребенка или домашнего любимца, закрытого в авто. Однако это опасно.
За один час автомобиль может нагреться на солнце до 70°С, а в тени почти до 40°С , что может привести к трагическим последствиям. В результате перегрева можно получить тепловой удар. К сожалению, такие случаи являются нередкими. Поэтому не оставляйте детей и домашних любимцев, закрытыми в автомобиле, в жару.
Учитывайте погодные условия и следуйте базовым рекомендациям во время жары:
- всегда берите для детей водичку в термос, где она не будет быстро нагреваться;
- не оставляйте закрытые окна в авто, даже во время работы кондиционера, двигатель может выключиться и пассажиры могут оказаться в опасности;
- одежда ребенка должна быть из натуральных тканей и по максимуму открытой;
- пользуйтесь завесами для окон, чтобы ребенок не находился на прямых солнечных лучах;
- проветривайте авто перед поездкой и в дороге, потому что детям для нормального самочувствия нужен свежий воздух;
- правильно планируйте время поездки, лучше всего утром или вечером, когда солнце не является таким палящим;
- если везете в автомобиле домашнее животное, не забывайте, что действия должны быть такими же