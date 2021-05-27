Android Automotive OS стане ключовою автомобільної платформою.

Компанія Google заявила, що у 2021 році почнеться стрімке впровадження Android Automotive в автомобілі різних марок. До кінця року платформа дебютує на більш ніж 10 моделях, а в довгостроковій перспективі, створене спеціально для автомобілів програмне забезпечення стане ключовою частиною свого автомобільного розширення.

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На даний час Android Automotive OS використовується тільки у декількох моделях від Polestar та Volvo. Але, за заявою Google, у найближчі місяці платформа з’явиться на нових моделях General Motors та Renault. У компанії розраховують, що рано чи пізно на цю операційну систему перейдуть більшість автовиробників.

На відміну від Android Auto, для роботи якого потрібен смартфон, Android Automotive – це попередньо завантажене програмне забезпечення, яке поставляється у комплекті з інформаційно-розважальною системою автомобіля й забезпечує більш глибоку інтеграцію сервісів Google.

Крім того, такі програми, як Google Maps, мають можливості, спеціально призначені для кожного автомобіля. Наприклад, додаток може зчитувати дані про діапазон та рівень заряду батареї електромобілів і на їх основі надавати інформацію про розрахунковий заряді батареї у пункті призначення.

Автовиробники зможуть налаштовувати зовнішній вигляд Android Automotive на свій розсуд. Це дозволить створювати враження, що дві моделі працюють з різними операційними системами, тоді як фактично використовують одну платформу, але з іншою оболонкою.