Android Automotive OS станет ключевой автомобильной платформой.

Компания Google заявила, что в 2021 году начнется стремительное внедрение Android Automotive в автомобили различных марок. К концу года платформа дебютирует на более чем 10 моделях, а в долгосрочной перспективе созданное специально для автомобилей программное обеспечение станет ключевой частью своего автомобильного расширения.

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В настоящее время Android Automotive OS используется только в нескольких моделях от Polestar и Volvo. Но, по заявлению Google, в ближайшие месяцы платформа появится на новых моделях General Motors и Renault. В компании рассчитывают, что рано или поздно на эту операционную систему перейдут большинство автопроизводителей.

В отличие от Android Auto, для работы которого нужен смартфон, Android Automotive – это предварительно загруженное программное обеспечение, которое поставляется в комплекте с информационно-развлекательной системой автомобиля и обеспечивает более глубокую интеграцию сервисов Google.

Кроме того, такие программы, как Google Maps, имеют возможности, специально предназначенные для каждого автомобиля. Например, приложение может считывать данные о диапазоне и уровене заряда батареи электромобилей и на их основе предоставлять информацию о расчетном заряде батареи в пункте назначения.

Автопроизводители смогут настраивать внешний вид Android Automotive по своему усмотрению. Это позволит создавать впечатление, что две модели работают с различными операционными системами, тогда как фактически используют одну платформу, но с другой оболочкой.