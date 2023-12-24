Компанія LG Electronics заявила про розроблену прозору плівку, що замінить антени в транспортних засобах. Це суттєво покращить дизайн та зменшить опір автомобіля зустрічним повітряним потокам.

Еволюція знову торкнулася антени, яку цього разу замінить невидима плівка, захована у склі. Довгий час автомобілі комплектувалися довгою антеною, потім прийшов варіант з так званими акулячими плавниками. І ось взято ще один рубіж, новатором якого виступила компанія LG.

Корейський технологічний гігант у партнерстві з французьким виробником скла Saint-Gobain Sekurit розробив прозору антену, яку можна непомітно розмістити на лобовому склі або вклеїти в люк на даху. Прозора антена LG буде доступна як на склі, так і в склі. Ця інновація спрямована на полегшення майбутнього програмно-визначених транспортних засобів, не впливаючи на дизайн автомобіля.

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Автовиробники все більше віддають перевагу новим технологіям для продажу своїх автомобілів, встановлення безперебійного підключення до таких мереж, як 5G, Глобальна навігаційна супутникова система (GNSS), Bluetooth та інших. З появою електромобілів все більше уваги приділяється аеродинаміці.

LG запевняє, що про дідівські атрибути уловлювачів частотних сигналів можна забути: невидима прозора плівка у склі чи на склі замінить усі види антен. Колаж: Авто24

Плівка була розроблена на основі понад 80 патентів, якими володіє компанія, наприклад технологія прозорих електродів. Щоправда, виробники не уточнив переваги транспортних засобів від цієї технології.

Повідомляється, що усі деталі інноваційного рішення та цінники на прозору антену буде озвучено і продемонстровано публіці на виставці електроніки Consumer Electronics Show (CES) 2024, що пройде з 9 по 12 січня у Лас-Вегасі.